عملية فدائية قرب مستوطنة أرييل وفصائل المقاومة تباركها

خاص بالعالم

المشاهد التي عرضها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فلسطينيان يطلقان النار على المستوطن قرب مستوطنة ارئيل عن مسافة صفر وينسحبان من المكان رغمَ كثافةِ انتشارِ قوات الاحتلال.

جيش الإحتلال قال في بيان له إن شخصين مشتبها بهما كانا يستقلان سيارة وصلا إلى مدخل مستوطنة أرييل وأطلقا النار على حارس الأمن في نقطة الحراسة ثم لاذا بالفرار.

وأوضح أن رجال الامن بدأوا عمليات البحث عن المنفذَين، إلى جانب تفعيل جهود استخباراتية واسعة لملاحقتهما. وقد أغلقتْ سلطاتُ الاحتلال الطريقَ الواصل بين مدينةِ سلفيت والقرى المجاورة بهدفِ اعتقال الفلسطينيَيْن، كما أعلنتْ حالةَ الاستنفار في منطقةِ الحادث.

من جهتِها، باركتْ فصائلُ المقاومة الفلسطينية العمليةَ، واعتَبرتْها رداً طبيعياً على جرائمِ الاحتلال ومستوطنيهِ.

حركةُ حماس قالتْ إنّ عملياتِ المقاومة تبددُ أوهامَ من ظنَّ أنّ جرائمَ المستوطنين بحقِ الشعبِ الفلسطيني ومقدساتهِ ستبقى دون رد.

كذلك باركت حركة الجهاد الاسلامي العملية، ورأت انها تمثل ضربة أمنية للمنظومة الأمنية الصهيونية وتؤكد هشاشة المحتل الصهيوني.

وقالتْ الجبهةُ الشعبية إنّ بطولاتِ الفلسطينيين في ساحة المواجهة هي الردُ الأمثل على جرائمِ الاحتلال.

كما أعلنتْ حركةُ المقاومة الشعبية أنّ العمليةَ تجسدُ رسالةً للتحدي والصمود في وجهِ الاحتلال.

حركةُ فتحِ الانتفاضة بدورِها قالتْ إنّ العمليةَ تُثبِتُ أنّ الشعبَ الفسطيني في الضفة سيواصلُ نضالَهُ حتى طردِ المحتل.

وفي شمال الضفة الغربية استُشهد شابٌ فلسطيني اثرَ اصابتهِ بجروحٍ خطرة خلالَ مواجهاتٍ بين شبانٍ فلسطينيين وقواتِ الاحتلال في بلدة عزون شرقيَ قلقيلية.

مصادرُ فلسطينية قالت إنّ الشابَ الفلسطيني هو الأسيرُ المحرر يحيى علي عدوان البالغُ من العمر سبعةً وعشرين عاماً، وقد اُصيب في قلبهِ خلالَ المواجهات مع قواتِ الاحتلال التي اقتحمتْ قريةَ اللبن الشرقية جنوبَ نابلس، وعدداً من البلدات غربَ مستوطنةِ سلفيت، لكن شهود عيان قالوا إن جيش الاحتلال أوقف مركبته العسكرية واطلق رصاصة مباشرة تجاه صدر الشاب عدوان الذي ترجل من مركبته للتوجه إلى المحال التجارية في المنطقة.