مصر تغلق تطبيق 'نبض' بعد نشره خبر عن وفاة السيسي

العالم - مصر

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الجهات المختصة قامت بإغلاق تطبيق نبض الإخباري في مصر بعد قيام مجهولين باختراقه ونشر أنباء كاذبة فيه".

وأشارت إلى أن "الأجهزة المعنية في مصر قامت بالتعامل مع الاختراق وستقوم باتخاذ اللازم حيال الواقعة".

ونشر كل من حساب قناة "إكسترا نيوز" وحساب قناة "CBC" على تطبيق نبض الإخباري، خبرا يفيد بوفاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفيما بعد تم اكتشاف أن حسابي القناتين قد تم الاستيلاء عليهما من قبل أحد الهاكرز، ونشر أخبار كاذبة منها وفاة السيسي، بحسب بيان صادر عن الفضائيتين.

وفي هذا السياق، قالت قناة "إكسترا نيوز"، إن تطبيق نبض الإخباري هو الذي تعرض للاختراق، مشيرة إلى أن "الفضائية ليست مسؤولة عن هذا الخبر".

وأكدت أن "كافة منصات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل طبيعي وغير مسؤولة عن هذا الخبر بالمرة".

وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن عناصر مجهولة قامت باختراق تطبيق نبض لبث أخبار كاذبة عليه".