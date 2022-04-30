السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر تغلق تطبيق 'نبض' بعد نشره خبر عن وفاة السيسي

مصر تغلق تطبيق 'نبض' بعد نشره خبر عن وفاة السيسي
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

أغلقت السلطات المصرية،  تطبيق نبض الإخباري، بعد بثه خبرا عاجلا عن وفاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

العالم - مصر

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الجهات المختصة قامت بإغلاق تطبيق نبض الإخباري في مصر بعد قيام مجهولين باختراقه ونشر أنباء كاذبة فيه".

وأشارت إلى أن "الأجهزة المعنية في مصر قامت بالتعامل مع الاختراق وستقوم باتخاذ اللازم حيال الواقعة".

ونشر كل من حساب قناة "إكسترا نيوز" وحساب قناة "CBC" على تطبيق نبض الإخباري، خبرا يفيد بوفاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفيما بعد تم اكتشاف أن حسابي القناتين قد تم الاستيلاء عليهما من قبل أحد الهاكرز، ونشر أخبار كاذبة منها وفاة السيسي، بحسب بيان صادر عن الفضائيتين.

وفي هذا السياق، قالت قناة "إكسترا نيوز"، إن تطبيق نبض الإخباري هو الذي تعرض للاختراق، مشيرة إلى أن "الفضائية ليست مسؤولة عن هذا الخبر".

وأكدت أن "كافة منصات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل طبيعي وغير مسؤولة عن هذا الخبر بالمرة".

وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن عناصر مجهولة قامت باختراق تطبيق نبض لبث أخبار كاذبة عليه".

روابط ذات صلة

شاهد حريق هائل يلتهم مصنع غزل ونسيج في مصر

شاهدملثمون في مصر يغتالون شابا قبطيا بـ 22 رصاصة في الرأس

مصر.. فصل مسؤول حكومي من منصبه والسبب؟

انفراجة حقوقية في مصر: النظام يرسم دائرة أمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عصابات السودان... مجموعات مرعبة وأمن ذاتي خطر

ايران تمنع البنوك المحلية من الاستثمار بالذهب والعقارات

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 18 مسيرة أوكرانية

بعد التقارب المصري التركي.. فضائية 'مكملين' المعارضة تعلن إغلاق مقرها في إسطنبول

زيلينسكي يتحدث عن أخطر ساعات حياته

قاليباف: الکیان الصهيوني بات عاجزاً امام مقاومة الشعب الفلسطيني