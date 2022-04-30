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السودان: آلاف المتظاهرين في الخرطوم وعدة مدن للمطالبة بـ"الحكم المدني "

السودان: آلاف المتظاهرين في الخرطوم وعدة مدن للمطالبة بـ
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

شارك آلاف السودانيين اليوم السبت، في تظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة "بعودة الحكم المدني" في البلاد، مع حلول مناسبة الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة.

العالم- السودان

وجاءت التظاهرات بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة (نشطاء) للمطالبة بـ"حكم مدني"، وبمناسبة الذكرى الثالثة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو 2019، (الموافق 29 رمضان 1440 هجري).‎

وخرج آلاف المتظاهرين في مدن الخرطوم، وبحري (شمال)، وأم درمان (غرب)، ومدني (وسط)، والدمازين (جنوب شرق)، وبورتسودان (شرق)، وعطبرة (شمال)، ورددوا شعارات مناوئة لـ"الحكم العسكري".

وأغلق المتظاهرون حسب الشهود، شوارع رئيسية وفرعية في العاصمة الخرطوم، بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

ورفعوا لافتات عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

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