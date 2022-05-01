رئيسي: حجم التبادل التجاري مع الجيران ارتفع بنحو 4 اضعاف

العالم - ايران

وقال آية الله رئيسي في تصريحه السبت خلال اجتماعه بحشد من الناشطين السياسيين في البلاد: ان حجم التبادل التجاري للبلاد مع الجبران ارتفع بنحو 4 اضعاف منذ تولي الحكومة مهام عملها قبل عدة اشهر وان استمرار هذه الوتيرة بحاجة للمزيد من تطوير البنية التحتية السككية الا ان طاقات البلاد الحالية لا تكفي مثلا في مجال انتاج القاطرات.

ورحب رئيس الجمهورية بمقترح الاستفادة من خبرات الحكومات السابقة في البلاد وقال: لقد اوعزت الى مركز الدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية للاستفادة حتما من خبرات الحكومات السابقة في مسار صياغة مشروع تطوير الحكومة.

وشرح اجراءات الحكومة في مواجهة الحظر قائلا: ان رفع الحظر من منظار الحكومة لا يعد السبيل الوحيد والمحور لحل مشاكل البلاد الاقتصادية، وان الجهود لزيادة بيع النفط وتطوير العلاقات التجارية مع الدول الجارة وبصورة عامة الارتقاء بمستوى التعامل الاقتصادي، تجري من اجل اجهاض تاثير الحظر وتسهيل رفع الحظر.

واكد رئيس الجمهورية بان الحكومة لم تهمل اي سبيل لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد وتابعت اي اجراء او برنامج يمكنه المساعدة بحل المشاكل.