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اليمن.. 124 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال يوم واحد

اليمن.. 124 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال يوم واحد
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها، 124 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن خروقات العدوان تمثلت في 35 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة وتعز.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية غرب حرض بمحافظة حجة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 12 خرقا بقصف مدفعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في قرية الزور وفي روضة صرواح بمحافظة مأرب وكذا على مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بصعدة ومنطقة الفاخر بالضالع.

وأكد المصدر تسجيل 76 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وصعدة وتعز وحجة والضالع.

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