السيد الحوثي يبارك للشعب اليمني والأمة الإسلامية حلول عيد الفطر المبارك

العالم- اليمن

وتوجه السيد عبدالملك في بيان، اليوم الأحد، بالتهنئة الخاصة إلى أبطال شعبنا المجاهدين المرابطين في كل الجبهات، وفي كافة التشكيلات والتخصصات العسكرية وللجرحى الأعزاء الصابرين وللأسرى الأوفياء وأسر الشهداء والجرحى وأهالي المرابطين والأسرى.

وأشار السيد إلى أن عيد الفطر المبارك هو مناسبة للشكر وفرحة بنعمة الله وتوفيقاته بتمام الصيام، وبالمرجو من فضله سبحانه في شهره المبارك.

وأكد السيد عبدالملك أن عيد الفطر هو مناسبة للمواساة والتكافل الاجتماعي بإخراج صدقة الفطر، وبالإحسان إلى الفقراء وتعزيز الروابط الأخوية والاجتماعية.