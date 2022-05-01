السفارة الإيرانية في كابل: نأمل أن تتمكن سلطة طالبان من توفير الأمن

العالم - إيران



وكتبت السفارة الإيرانية في تغريدة لها على موقع تويتر اليوم الأحد، إثر التفجيرات الإرهابية الأخيرة في العاصمة كابول وعدة مدن أخرى بأفغانستان: إن الشيعة والسنة لا يشعرون بالأمن جراء الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإجرامية في أفغانستان.

وأعربت السفارة عن الأمل بأن تتمكن سلطة طالبان الحاكمة من توفير الأمن للشعب الأفغاني.

وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان قد أعرب، أمس السبت، عن القلق بشأن أمن الممثليات الإيرانية في أفغانستان.

جاء ذلك خلال المحادثات الهاتفية بين وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ووكيل وزارة الخارجية الأفغاني أميرخان متقي.

وأعرب أميرعبداللهيان عن مواساته مع الشعب الأفغاني، وأبدى قلقه من التهديدات المحتملة لمقرات ومباني السفارة الإيرانية في كابول والقنصليات الإيرانية العامة في هرات ومزار شريف وقندهار وجلال آباد، داعيا إلى اتخاذ تدابير أمنية كاملة لحمايتها.

من جانبه، قدم وكيل وزارة الخارجية الأفغاني التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وقدم تقييما عن التطورات الأمنية في أفغانستان، ووصف العلاقات بين البلدين بالهامة، مؤكدا أن إعداء كلا الشعبين الأفغاني والإيراني بصدد المساس بالعلاقات بين البلدين من خلال هذه الإجراءات، وقال: نطمئنكم أن القوات الأمنية الأفغانية ستوفر الأمن التام لجميع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان.

وكان الهجوم الذي استهدف مسجدا في كابول قبل يومين أحدث هجوم ضمن سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت المساجد والمدارس خلال الفترة الأخيرة وخلفت المئات من القتلى والجرحى في العاصمة كابول والعديد من مدن أفغانستان منها مزار شريف وقندوز.