تعليمات كويتية مباشرة برفع مستوى جاهزية خفر السواحل

العالم - العراق

,افاد موقع "السومرية نيوز"، ان المسؤول الامني الكويتي أكد "بحسب صحيفة القبس" الكويتية، "كفاءة ومقدرة رجال خفر السواحل على حماية المياه الإقليمية الكويتية من أي انتهاك ورصد الأهداف المعادية بدقة عالية، فضلا عن التعامل المباشر مع جميع الأحداث، والجاهزية القصوى في الرماية الحية لتحقيق الأهداف، والقدرة على المناورة وسرعة الوصول إلى الهدف وفق تكتيك بحري عالي المستوى".



وشدد على "صدور تعليمات صريحة ومباشرة من كبار قيادات الداخلية بضرورة الحذر، والاستعداد الكامل لأي طارئ، ورفع مستوى جاهزية منتسبي خفر السواحل للدرجة القصوى، للتعامل السريع والحاسم مع من يحاول انتهاك القوانين والعبث بأمن واستقرار الوطن وأمان المواطنين".



ونفى المسؤول الامني الكويتي تصريحات سابقة للنائب العراقي علاء الحيدري الذي قال فيها أن قوات خفر السواحل الكويتية اعتدت على صيادين عراقيين في منطقة الفاو وقامت بتعذيبهم والتنكيل بهم ما تسبب في وفاة أحدهم.