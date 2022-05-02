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بالصور.. الرئيس السوري يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع الحسن بدمشق

بالصور.. الرئيس السوري يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع الحسن بدمشق
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أدى الرئيس السوري بشار الاسد صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب جامع الحسن في حي الميدان بدمشق.

العالم - سوريا

يتبع..

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