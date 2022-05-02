الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد جفافه تماما.. فيضان نهر الخابور بالحسكة السورية +صور

بعد جفافه تماما.. فيضان نهر الخابور بالحسكة السورية +صور
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الحسكة السورية خلال الأيام الماضية إلى جريان الوديان المنحدرة من جبل عبد العزيز جنوب غرب الحسكة ما تسبب بفيضان نهر الخابور.

العالم - سوريا

ولفت مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد العزيز أمين في تصريح لـسانا إلى أن منسوب مياه نهر الخابور ارتفع جراء السيول المنحدرة من وديان جبل عبد العزيز ومن وادي شلاح في ريف رأس العين حيث وصلت غزارة النهر إلى نحو 75 متراً مكعباً في الثانية.

وأشار أمين إلى أهمية فيضان النهر لجهة تعزيز الموارد المائية في سد الباسل جنوب مدينة الحسكة ما يتيح إعطاء ريات للمساحات المزروعة على سرير نهر الخابور.

وكان نهر الخابور جف بشكل نهائي خلال الفترة الماضية وذلك جراء انحباس الأمطار وتحكم القوات التركية بروافد النهر التي تنبع أغلبيتها من الأراضي التركية.

روابط ذات صلة

مسجدي: 7 بالمئة فقط من مياه العراق تجري من إيران

لليوم الرابع.. قطع المسلحين المدعومين تركيا المياه عن الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الأسد يتلقى برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد

في لقاء خاص مع قناة العالم.. سفير إيران السابق في بغداد: لا يحق لأي أحد التدخل في شؤون العراق الداخلية

حينما تخذل أميركا حلفاءها..السعودية نموذجاً وماذا وراء استهداف مصفاة نفط في أربيل؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-05-2022

شاهد بالصوره.. وفاة اول جندي اردني دمر مدرعة اسرائيلية في معركة الكرامة

أمريكا ترسل 14 طائرة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في يوم واحد