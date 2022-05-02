بعد جفافه تماما.. فيضان نهر الخابور بالحسكة السورية +صور

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ولفت مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد العزيز أمين في تصريح لـسانا إلى أن منسوب مياه نهر الخابور ارتفع جراء السيول المنحدرة من وديان جبل عبد العزيز ومن وادي شلاح في ريف رأس العين حيث وصلت غزارة النهر إلى نحو 75 متراً مكعباً في الثانية.

وأشار أمين إلى أهمية فيضان النهر لجهة تعزيز الموارد المائية في سد الباسل جنوب مدينة الحسكة ما يتيح إعطاء ريات للمساحات المزروعة على سرير نهر الخابور.

وكان نهر الخابور جف بشكل نهائي خلال الفترة الماضية وذلك جراء انحباس الأمطار وتحكم القوات التركية بروافد النهر التي تنبع أغلبيتها من الأراضي التركية.