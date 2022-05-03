الرئيس الموريتاني يبحث التعاون الثنائي مع ولي عهد أبوظبي

العالم - موريتانيا

وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان - بأن الرئيس الغزواني تلقى اتصالا هاتفيا من محمد بن زايد، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة.

وأضافت البيان أن ولي عهد أبوظبي، هنأ الرئيس الموريتاني خلال الاتصال بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنى له التوفيق وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، قدم الرئيس الغزواني الشكر إلى ولي عهد أبوظبي، و"هنأه بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له التوفيق وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار" .