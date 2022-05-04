مصر تفرج عن مئات السجناء بمناسبة عيد الفطر المبارك

العالم - مصر

وفي بيان لها، قالت الداخلية المصرية: "بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2022، وإنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية..وتنفيذا لقرار سيادته الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2022..فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة".

وأضافت الداخلية: "انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 986 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو"، لافتة إلى أن ذلك يأتي "في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".