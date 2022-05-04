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178 ناشرا اجنبيا يشاركون في معرض طهران الدولي للكتاب

178 ناشرا اجنبيا يشاركون في معرض طهران الدولي للكتاب
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

من المقرر ان يشارك 178 ناشرا اجنبيا في معرض طهران الدولي للكتاب الذي من المقرر ان تنطلق فعالياته في مصلى طهران يوم السبت المقبل.

العالم - ايران

وقال مدير اللجنة التنفيذية لمعرض طهران الدولي للكتاب انه تم نقل كل التجهيزات اللازمة لاقامة المعرض في مصلى "الامام الخميني (طاب ثراه)" وبإمكان الناشرين نقل كتبهم الى اجنحتهم في المعرض وعرضها.

وتحدث علي رمضاني عن التوقف الذي دام لمدة عامين في اقامة معرض طهران للكتاب بسبب انتشار فيروس كورونا ما ادى هذا العام الى زيادة الطلب من الناشرين والمشاركة في هذا المعرض حيث لا يمكن قياسه مع الماضي ابدا وقال: سيتم تسقيف كل الاجنحة مع الاخذ بنظر الاعتبار اوضاع كورونا.

من جانبه اشار مدير لجنة الناشرين الايرانيين محمد اللهیاري الى ان العمل قائم على قدم وساق لاقامة المعرض في موعده المحدد وبسرعة حيث تم تسليم الخرائط لاصحاب دور النشر واصدار البطاقات وطبع كتب لتعرف الزوار على مواقع الاجنحة.

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178 ناشرا اجنبيا يشاركون في معرض طهران الدولي للكتاب