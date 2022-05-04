السفير الروسي: لا عوائق أمام التعاون التسليحي مع ايران

العالم - ايران

وأشار جاغاريان في مقابلة مع صحيفة "ايزوستيا الروسية" الى رفع القيود الدولية عن الحظر التسليحي عن ايران في شهر اكتوبر عام 2020 قائلا "لا توجد اية عوائق اخرى أمام تنمية تعزيز التعاون الروسي الايراني في هذا المجال بالغ الحساسية والأهمية، وان طهران تشتري السلاح للأغراض الدفاعية فقط".

واضاف "ان التعاون العسكري- التقني الروسي مع ايران له تاريخ طويل وقد قمنا في السابق بعرض منظومة اس 300 الصاروخية على ايران " وتابع " نحن على اتصال مع الايرانيين ونمضي قدما في اطار التزاماتنا الدولية في مجال منع انتشار الأسلحة النووية ومراقبة صادرات الاسلحة".

يتبع ..