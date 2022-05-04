استهتار النظام البحريني بالأمن الغذائي وانتشار الفقر

العالم – أبناء الديرة

وحول تأكيد الشعب البحريني رفضه تطبيع النظام وتمسكه بالقدس الشريف، حيث غرد نائب أمين عام جمعية الوفاق فضيلة الشيخ السيد الديهي قائلا:"في قبال نجاح تحدي استمرار الرفض الشعبي لمسار التطبيع، خروج هذه الجماهير بهذه الكيفية يعطي رسالة بأن شعب البحرين مازال يملك عناصر الاستنهاض والاستمرار في الدفاع عن قيمه ومبادئه رغم كل الجراح".

وفيما يتعلق بانقضاء11 عاما على الحراك الشعبي رغم القمع الشعبي ورغم الاقصاء والتهميش، فان شعب البحرين لم ينسى القضية الفلسطينية ولا قدس فلسطين، أكد ضيف البرنامج عضو جمعية الوفاق البحرينية يوسف ربيع أن قضية فلسطين هي قضية حساسة عند البحرينيين وحينما أقدم النظام في البحرين على التطبيع فقد لامس جانبا خاصا عند البحرينيين وبالتالي فإن القضية الفلسطينية تعتبر قضية مركزية عندهم.

وأضاف ربيع أن المتتبع للتطبيع يستطيع ان يقول بأن التطبيع فقط هو في الشاشات التلفاز وأما على الأرض فلا وجود للتطبيع بل كإعلام فان الكيان الاسرائيلي تدرس في المناسبات الدينية وفي العاصمة تحديدة في المنامة التي تحتضن عاصمة الكيان الاسرائيلي وبالتالي يعتبر جزءا من أخلاقيات البحرينيين وجزء من انتمائهم الديني والقومي.

واستعرض البرنامج فيديو ما قاله الملك البحريني عيسى بن حمد :" نُطمئن الجميع، بأن مسيرة بلادنا ماضية نحو المستقبل، بكل تفاؤل وحماس وفخر بما يتحقق من نتائج واعدة تعمل من أجلها حكومتنا الموقرة بسعي حثيث وباحترافية عالية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تضع خططها في الاعتبار، استباقية التعامل مع أية مستجدات أو أزمات طارئة، بكل فعالية ومسؤولية".

كما ناقش برنامج أبناء الديرة قضية استهتار الحكومة البحرينية بالأمن الغذائي في البلاد، حيث أعلن وزير المواصلات البحريني تأجيل استثمار الأرض السودانية الى أجل غير مسمى.

حيث كان قد كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد عن أسباب تأخر الاستثمار في مشروع «خيرات البحرين» بالسودان، التي أرجعها إلى التطورات السياسية التي يشهدها السودان وأيضا انتشار جائحة كورونا.

وأكد أن شركة ممتلكات ستواصل جهودها في مجال تحقيق الأمن الغذائي للبحرين من خلال استكمال الإجراءات المطلوبة للاستغلال الأمثل لمشروع خيرات البحرين متى توافرت الظروف السياسية والأمنية الملائمة في السودان، مع مراعاة الجوانب اللوجستية والفنية المتعلقة بالموقع التي تتطلب دراسات جدوى مالية وفنية متخصصة ستعمل ممتلكات على استكمالها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...