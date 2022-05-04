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تعليقا على حظر النفط الروسي..

هنغاريا: لسنا مستعدين للتخلي عن أمن الطاقة

هنغاريا: لسنا مستعدين للتخلي عن أمن الطاقة
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم حكومة هنغاريا، زولتان كوفاكس، معلقا على خطط الاتحاد الأوروبي لحظر إمدادات النفط من روسيا، إن بلاده " ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة".

العالم - اوروبا

ونقلت بوابة hirado.hu عن كوفاكس قوله: "لسنا مستعدين للتخلي عن أمن الطاقة في البلاد. هذه ليست قضية سياسية، لكنها قضية أمن طاقة".

وفي وقت سابق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن المفوضية الأوروبية، ستقترح كجزء من الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، حظرا مرحليا على جميع واردات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما قال كوفاكس في تصريحات لوكالة بلومبرغ ردا على توجهات المفوضية الأوروبية لحظر النفط الروسي: "لا نرى في الاقتراح الحالي ضمانا لإدارة الوضع، حتى لو كان لفترة مرحلية، وما من شيء آخر (غير النفط والغاز من روسيا) يمكن أن يضمن أمن الطاقة في هنغاريا".

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