الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

العالم - سوريا

وفادت "سانا" نقلا عن مصادر محلية أن رتلاً مؤلفاً من 50 آلية أغلبها صهاريج محملة بالنفط المسروق وعدد من الناقلات المحملة بمدافع وعتاد عسكري ترافقها 8 مدرعات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي توجهت اليوم من منطقة تل خميس بريف الحسكة الشرقي إلى مطار خراب الجير في بلدة اليعربية الذي يتخذه الاحتلال قاعدة له.

ولفتت المصادر إلى أن الآليات الخارجة توقفت في مطار خراب الجير للتوجه غداً إلى معبر الوليد غير الشرعي.

ودخل في الخامس والعشرين من الشهر الماضي رتل مؤلف من 36 آلية من ناقلات محملة بصناديق وسواتر أسمنتية ومولدات كهربائية ترافقه أربع مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قادمة من الأراضي العراقية إلى مطار خراب الجير في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.