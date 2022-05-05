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حركة الجهاد الاسلامي: ..حتی لو ذُبحنا علی حجر..

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي ان سياسات كيان الاحتلال ازاء المسجد الاقصی لن تمر ولو ذُبحنا علی حجر.

العالم - خاص بالعالم

وقال طارق سلمي في حديث لقناة العالم الاخبارية:"موقف المقاومة الفلسطينية سيكون عدم الصمت علی سياسات كيان الاحتلال في القدس وهذه السياسات لن تمر حتی لو ذبحنا علی حجر ولن نقف مكتوفي الايدي ازاء هذه الجرائم".

وأكد ان حركة الجهاد الاسلامي تعلن ان القدس ستبقی عربية اسلامية مهما بلغت حجم التضحيات التي تمارس علی المسجد الاقصی وعلی الشعب الفلسطيني.

وشدد علی ان القدس هي محور الصراع مع المحتل الصهيوني مؤكداً اننا سنفشل جميع المخططات الاسرائيلية بالارادة الفلسطينية.

وأكد القيادي الجهادي اننا نراهن علی المرابطين والمرابطات في المسجد الاقصی موضحاً ان الارادة الفلسطينية استطاعت ان تسجل الكثير من الانتصارات والانجازات في مواجهة العدو الصهيوني.

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