الفلسطينيون يكسرون شوكة الاحتلال ومستوطنيه داخل الاقصى المبارك

العالم – خاص العالم

عشرات من المرابطين يحاصرون داخل المصلى القبلي بالمسجد الاقصى المبارك الذي اقتحم باحاته لافراغه تمهيدا لاقتحام المستوطنين عشرات الاصابات بصفوف المرابطين جراء اطلاق الاحتلال وبشكل كثيف قنابل الغاز والصوت.

وأكد مدير المسجد الاقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني "انه تم استفزاز المصلين من قبل قوات الاحتلال الخاصة، وقمع جميع المصلين المتواجدين في ساحة المسجد المبارك، ومحاصرة الشبان داخل المسجد القبلي، وكذلك اغلاق ابواب المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية، وايضا الاعتداء على النساء واخراجهم الى ساحة قبة الصخرة المشرفة".

محاولات الجماعات اليهودية فشلت في رفع علم كيانهم داخل المسجد الاقصى وهذا يعود لثبات المرابطين وحالة الرعب والقلق التي يعيشوها الساسة داخل الكيان من تصريحات وتهديدات المقاومة الداعية لوقف اقتحامات المتطرفين من اليهود.

وقال عضو حركة فتح في اقيلم القدس عاهد الرشق "إن ما يريده الاحتلال في المسجد الاقصى المبارك هو فرض أمر واقع لتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا، ونحن نقول لابناء الشعب الفلسطيني شدوا الرحال الى المسجد الاقصى المبارك لمنع هذا الاحتلال من تحقيق اهدافه وغاياته بزعامة المتطرف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت".

ونشر الاحتلال المئات من عناصره وقواته بمختلف ارجاء المدينة وقام بتقيد الدخول والخروج لبلدة القديمة من القدس اضافة لحملة اعتقالات بحق عدد من المصلين ونشطاء مقدسيين.