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شاهد: التوك التوك الكهربائي يجتاح السودان.. لهذه الاسباب !!

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

وسيلة لمكافحة الفقر وحماية الصحة والبيئة ومكسب للوقت وللمال في بلد تضاعف فيه سعر الوقود وقفز التضخم الى مئتين وخمسين بالمئة.. إنه التوك التوك الكهربائي والذي بات يشحن كذلك بالطاقة الشمسية المورد الذي لا ينضب في السودان.

العالم - السودان

ففي مصنع صغير يعمل المهندس محمد سمير وعماله بهمّة لتصنيع وإنتاج عربات توك توك كهربائية وزاهية الألوان، حيث اكد سمير ان اضافة منظومة الطاقة الشمسية تزيد من المدى المقطوع حتى 50 في المئة.

عشرات الآلاف من هذه السيارات الصغيرة تسير في العاصمة الخرطوم لكن العديد من أصحابها باتوا يشكون من الخسارة سواء نقلوا أشخاصا أو بضائع. وفضلا عن ان كلفة شحن التوك توك بالكهرباء أقل كلفة من الوقود فإنه يسبب كذلك ضوضاء أقل بكثير. ووسط الأزمة التي يعيشها السودان استطاع هذا المهندس من بيع اثني عشر توك توكا كهربائيا في غضون بضعة أشهر اضافة الى قرابة مئة عربة كهربائية بثلاث إطارات.

ووفق تقرير نشرته الأمم المتحدة في نهاية العام الفين وعشرين فإن الغازات المنبعثة من عوادم عربات التوك توك تتسبب في خفض الرؤية وفي مشكلات تنفسية وتضر بالبيئة في السودان حيث تكاد لا توجد وسائل نقل عامة معتبرة أن هذه السيارات الصغيرة تسبب ضوضاء وتلوثا سمعيا في واحد من أكثر البلدان المهددة بفعل التغير المناخي.

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