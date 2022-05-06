الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

بموجب العفو الرئاسي..

الإفراج عن دفعات من المسجونين في درعا وريف دمشق

الإفراج عن دفعات من المسجونين في درعا وريف دمشق
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت محافظة درعا جنوب سوريا الإفراج عن 47 من المسجونين الذين شملهم مرسوم العفو الصادر عن الرئيس بشار الأسد، كما أعلنت محافظة ريف دمشق الإفراج عن 99 من المشمولين بأحكامه.

العالم-سوريا

وقالت المحافظة إن 47 موقوفا ومحكوما من أبناء المحافظة أطلق سراحهم، في صالة الباسل في المجمع الحكومي في المحافظة.

وأشارت أن ذلك كان بحضور محافظ المدينة لؤي خريطة، واللجنة الأمنية والعسكرية لدرعا، وعدد من الفعاليات الرسمية والوجهاء وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

وكانت المحافظة نشرت مسبقا أسماء المسجونين الذين سيخلى سبيلهم، وأبلغت الأهالي بعدم التوجه إلى دمشق التي شهد وسطها زحاما شديدا منذ أيام وبعد إصدار المرسوم رقم 7.

كما أعلنت محافظة ريف دمشق إخلاء سبيل 99 مواطنا، ونقلت صحيفة "الوطن" عن محافظ المدينة معتز أبو النصر جمران، أن هناك "متابعة لوصول المفرج عنهم إلى ذويهم ومنازلهم أما عن طريق الوحدات الإدارية أو بشكل مباشر من ذات المحافظة يتم تخريجهم واستلامهم من أقاربهم. وأضاف أن "الأمور تسير بشكل جيد ومنظم".

وكانت وزارتا الداخلية والعدل أصدرتا بيانين بخصوص التجمعات تحت "جسر الرئيس" وسط دمشق، ودعتا إلى عدم التجمع هناك، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو قوائم الأسماء المتداولة حول ذلك.

وكانت وزارة العدل أعلنت إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية، تطبيقا لمرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية رقم 7.

ونوّهت الوزارة إلى أنه "سيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وهي إجراءات ما بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب، إضافة إلى عدد من الموقوفين الذين تم الطعن بقرارتهم".

روابط ذات صلة

سوريا.. محكمة الإرهاب توضح صحة قوائم أسماء المشمولين بالعفو

وزارة العدل السورية تصدر بيانا بشأن المشمولين بمرسوم العفو

سوريا.. توضيح حكومي حول مشاهد انتظار للمساجين بدمشق

إطلاق سراح مئات السجناء بموجب العفو الرئاسي في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. وفاة واحدة و5 آلاف حالة اختناق إثر العاصفة الترابية

حملة دولية ضد انتهاكات قيود منع السفر بالسعودية

مصادر يمنية: تحالف العدوان يرتكب 113 خرقاً للهدنة خلال 24 ساعة

السودان... مقتل متظاهر خلال مسيرة ضد الحكم العسكري

الأردن :الارصاد تحذر من الانزلاق بسبب الامطار الجمعة

هنية: تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا