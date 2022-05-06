مقتل 3 مواطنين من قرغيزستان في إطلاق نار من جانب أوزبكستان

العالم - أسيا و الباسفيك

وذكرت هيئة حرس الحدود القرغيزية، في بيان لها اليوم، أنه تم عقد لقاء على الفور بين ممثلين من الدولتين لتوضيح ملابسات الحادث.

وأشار البيان، إلى أن الجانبين اتفقا على مناقشة الوضع في 6 مايو عقب نتائج التحقيقات الرسمية.

ولم يحدد البيان تاريخ ومكان وقوع الحادث، ولم يسرد أية تفاصيل أخرى عنه.

ويبلغ طول الحدود بين قرغيزستان وأوزبكستان حوالي 1,38 ألف كم. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظهرت هناك عشرات المناطق المتنازع عليها، واستعصى التوصل إلى حل وسط بشأنها على مدى ما يقرب 30 عاما. ولم يشرع الطرفان في العمل بنشاط على ترسيم وتحديد الحدود المشتركة إلا في عام 2017.