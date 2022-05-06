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موجة غبار جديدة تغطي سماء العاصمة العراقية بغداد

موجة غبار جديدة تغطي سماء العاصمة العراقية بغداد
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

غطّت عاصفة ترابية، صباح اليوم الجمعة، سماء العاصمة بغداد، غداة تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة اختناق وحالة وفاة واحدة في مختلف مناطق العراق بسبب موجات الغبار.

العالم-العراق

وبحسب السومرية نيوز، فإن عاصفة ترابية اجتاحت العاصمة بغداد، وبدأت تؤثر على مدى الرؤية في الطرق الخارجية منها.

وفي وقت سابق، توقع المنبئ الجوي صادق العطية، دخول العراق بموجة غبار جديدة.

وقال العطية، "مع دخول كتلة معتدلة الحرارة من غرب البلاد ونشاط معتدل بالرياح السطحية، توقعات بموجة غبار متوسطة الشدة تؤثر في مناطق غرب البلاد وبعض من مدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد ومناطق من مدن غرب الفرات الاوسط ( النجف والديوانية) فجر وصباح يوم الجمعة 6/5/2022 وتندفع بعدها نحو بادية الجنوب نهارا".

وأضاف أن "باقي مدن البلاد الوسطى والجنوبية، يستمر الغبار خفيف الى متوسط الشدة عالقا فيها مع تحسن نسبي في الرؤية الافقية".

وشاعت العواصف الرملية في الشرق الأوسط بخاصة في العراق بالفترة الأخيرة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى التغير المناخي، وسوء إدارة المياه والأراضي.

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