شاهد..مواقع التواصل تنتفض للمسجد الاقصى المبارك

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اقتحامات المسجد الأقصى قام بها مستوطنون بحماية جنود الاحتلال، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل واسع مع ما يجري في المسجد الاقصى، حيث كتب "أسامة النهضي" حول هذا الموضوع مغردا: "الإسلام إذا تركوه امتدّ وإذا حاربوه اشتدّ واللهُ سبحانه وتعالى بالمرصاد لمن صَدّ!!! هذا كله مع الحرب الشاملة على الإسلام.. فكيف حين تقوى شوكة الإسلام".

غردت "حكيمة هريميش" كاتبة: "قطعان المستوطنيين تقتحم باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الارهابية، والتي تعتدي بالمقابل على أصحاب الأرض وتخرجهم من مصلياتهم، فيرد المرابطون بالصمود ومقاومتهم المعهودة، ليلقنوا المحتل وقبله صهاينة العرب رسالة مختصرة: نحن هنا باقون على أرضنا وأرض أجدادنا".

وعلق "بلال حمدان" مغردا: "حرب حقيقية في رحاب الأقصى وداخل المسجد رصاص حي ومطاطي قنابل غاز وهراوات وجنود ومستوطنين. وفقط نساء ورجال مقدسيين فلسطينين أكرمهم الله بالدفاع عن مسرى حبيبه . وما زلنا من المحيط إلى الخليج (الفارسي) غثاء لا ينفع مجرد مخلوقات زائدة عن حاجة الكرة الأرضية".