شاهد..قراءة في شعارات الانتخابات النيابية اللبنانية

العالم - خاص بالعالم

في الانظمة البرلمانية الحديثة تعمل القوى السياسية ومرشحوها على طرح برامج انتخابية على شكل وثيقة توجيهية للخطة الكبرى تعد بتنفيذها عند وصولها الى الحكم.

أما في لبنان ويلاحظ ندرة البرامج التي تخاطب عقل الناخب في مقابل حلول الشعارات التي تخاطب الغرائز وتدغدغ المشاعر.

وتختلف الشعارات الحالية عن تلك التي ظهرت في انتخابات عام 2018 والتي كانت تحمل شعارات القوة والأمل.

أما شعارات عام 2022 فانها تحمل طابع التحدي والتحذير والقدرة والاصرار على البقاء واتهام الاخرين بالعجز والفشل.

فالقوات اللبنانية اختارت عنوان"نحن بدنا ونحن فينا"،أما حزب الله فقد عنون برنامجه الانتخابي "باقون نحمي ونبني"، والتيار الوطني الحر "كنا ورح نبقى هون" وتيار المرده بقي على شعاراته التي رفعها في استحقاق عام 2018، وحزب الكتائب اللبنانية رفع شعار، "ما منساوم" وحزب سبعة"صار وقتا"، اما فؤاد مخزومي طرح شعار "بيروت بدها قلب"، وحركة أمل بقيت على الشعارات التي طرحتها في الاستحقاق النيابي عام 2018، حركة سوا لبنان فقد اتخذت من التحريض عنوان لها، ومواطنون ومواطنات في دول تحدت من خلال طرح شعار"قادرين نخلي الأزمة فرصة"، وحركة نحو الوطن "الشعب قرر التغيير بلش" وتحالف شمالنا "من تحت الفوق" وتحالف وطني "منكفي".