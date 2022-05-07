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نائبة عراقية: التحالف الثلاثي يدفع باتجاه الانسداد السياسي

نائبة عراقية: التحالف الثلاثي يدفع باتجاه الانسداد السياسي
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

اكدت النائبة عن كتلة الصادقون سهيلة السلطاني، السبت، أن حظوظ التحالف الثلاثي في تشكيل الحكومة بالتعاون مع حلفائه بدأت تتضاءل، متهمة التحالف المذكور بالدفع باتجاه الانسداد السياسي.

العالم-العراق

وقالت السلطاني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التحالف الثلاثي لن يتمكن من تمرير رئيسي الجمهورية والوزراء لوحده دون الاطار التنسيقي”، مبينة أن “الشعب العراقي بدأ يدرك جيدا أن مشكلة تعطيل الحكومة في ملعب التحالف الثلاثي وليس الإطار التنسيقي”.

وأضافت، أن “التحالف الثلاثي يدفع باتجاه الانسداد السياسي”، مؤكدة أن “مبادرة الإطار التنسيقي مفتاح لحل الأزمة وعلى القوى السياسية التعامل معها بجدية”.

وكان رئيس كتلة النهج الوطني احمد طه الربيعي أكد في وقت سابق من اليوم، أن التحالف الثلاثي أيقن بعدم تمكنه من جمع أغلبية الثلثين وانه لا سبيل سوى الجلوس مع الإطار التنسيقي والاتفاق على تشكيل الحكومة.

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نائبة عراقية: التحالف الثلاثي يدفع باتجاه الانسداد السياسي

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