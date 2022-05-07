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بالفيديو..تعرف على بطل رياضة رمي القرص الايراني احسان حدادي

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

قال بطل رياضة رمي القرص الإيراني إحسان حدادي إنه اول من حصل على المدالية الذهبية في دوري ابطال اسيا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

العالم - خاص بالعالم

وواضح حدادي في حديث لبرنامج "صباح جديد" على شاشة قناة العالم الإخبارية، أن لديه الكثير من الذكريات الجميلة في الدول العربية مثل قطر والسعودية والعراق وسوريا والبحرين والاردن وكل الدول العربية التي اقيمت فيها المسابقات الدولية لالعاب القوى، مشيرا الى المحبة التي يكنها للشعوب العربية.

وقال حدادي بإنه حصل على مداليات متعددة في ايران و اول مدالية حصل عليها في المسابقات الدولية هي في المسابقات الدولية لشباب العالم التي اقيمت في ايطاليا، وبعد ذلك في الالعاب الدولية في الدوحة التي حصل فيها على المدلية الذهبية، مشيرا الى انه اول للاعب ايراني حصل على المدالية الذهببية في هذه الالعاب بعد انتصار الثورة الاسلامية.

واوضح حدادي انه حصل على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في لندن، كما فاز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى 2011 في دايغو في كوريا الجنوبية، وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2006 في الدوحة عاصمة قطر ودورة الألعاب الآسيوية 2010 في غوانغجو في الصين و دورة الألعاب الآسيوية 2014 في إنشيون في كوريا الجنوبية.

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بالفيديو..تعرف على بطل رياضة رمي القرص الايراني احسان حدادي

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