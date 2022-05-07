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فتاة إيرانية تحصد جائزة مؤسسة "اليابان" لرسوم الأطفال

فتاة إيرانية تحصد جائزة مؤسسة
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

فازت الفتاة الايرانية زهراء جمشيدي البالغة من العمر 13 عاما بجائزة مؤسسة اليابان لرسوم الاطفال.

العالم - ايران

واعلنت ذلك المدير العام لمركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في محافظة كرمانشاه (غرب ايران) مهناز فتاحي.

واضافت فتاحي: أقيم المعرض الدولي الحادي والعشرون لرسوم أطفال كاناغاوا في اليابان في عام 2021 تحت شعار "الحرية" ، وتم إرسال 8062 عملاً من 56 دولة إلى هذا المعرض.

واوضحت فتاحي انه تم انتخاب 14 عضوا في المراكز الثقافية والفنية التابعة لمركز التنمية الفكرية للأطفال واليافعين وقالت: إن زهراء جمشيدي البالغة من العمر 13 عاما من مركز كرمانشاه للتنمية الفكرية رقم 8 كانت المشاركة الوحيدة من ايران والتي فازت بجائزة مؤسسة اليابان، كما حصلت إيليا جراغي (11 عامًا) من المركز الخامس للتنمية الفكرية في محافظة كرمانشاه، على جائزة مهرجان كاناغاوا.

ولفتت فتاحي الى انه سيقام حفل تكريم لزهراء جمشيدي يوم غد الاحد بحضور المسؤولين والشخصيات الثقافية بمحافظة كرمانشاه.

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