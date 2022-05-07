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الإمارات تدين عملية إلعاد البطولية دعما للكيان الصهيوني

الإمارات تدين عملية إلعاد البطولية دعما للكيان الصهيوني
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت الخارجية الإماراتية عن ادانة العملية البطولية التي قام بها شابين فلسطينيين ضد الصهاينة في مدينة إلعاد في الاراضي المحتلة دعما للكيان الصهيوني وخيانة للشعب الفلسطيني المقاوم وحقوقه المشروعة.

العالم - الامارات

وذكرت وكالة الأنباء ​الإماراتية (وام) أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان دان بشدة العملية التي وقعت في مدينة إلعاد ووصفها بـ"الإرهابية" بحسب تعبيره، و"تقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر القتلى، "وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الإسرائيلي ​يائير لابيد​.

وقال وزير الخارجية الإماراتي، في اتصاله مع وزير الخارجية الصهيوني، أن "العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية تمضي قدما نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على مختلف المستويات".

كما أشار بن زايد إلى "وجود إرادة مشتركة من الإمارات وإسرائيل وقيادتهما لتعزيزها وتنمية التعاون المشترك، بما يحقق مصالحهما المتبادلة"، حسبما افادت وكالة وام للانباء.

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الإمارات تدين عملية إلعاد البطولية دعما للكيان الصهيوني