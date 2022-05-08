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مصر تعتقل مرشدين سياحيين بتهمة نشر فيديو التحرش بالسائحات

مصر تعتقل مرشدين سياحيين بتهمة نشر فيديو التحرش بالسائحات
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مرشدين سياحيين اثنين،بسبب تصوير فيديو يظهر واقعة تحرش مجموعة من الصبية بعدد من السائحات في منطقة لأهرامات بمحافظة الجيزة.

العالم - مصر

واحتُجز المرشدان السياحيان تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة بدعوى تورطهما في "نشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، القبض على 13 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، بتهمة التعرض لسائحات أجنبيات في منطقة الأهرامات، واعتراضهم سائحتين في المنطقة الأثرية أثناء التنزه ضمن جولة سياحية، ومحاولتهم التقاط الصور معهما على غير إرادتهما.

وأضاف البيان أنه تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات في هذا الشأن، غير أنه أمكن تحديد وضبط الصبية، وهم 13 طالباً كانوا موجودين في منطقة الأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعد نشر أحد المرشدين السياحيين الفيديو.

وانتابت حالة من الغضب رواد مواقع التواصل في مصر في أعقاب نشر الفيديو، الذي يظهر محاولات بعض الصبية التحرش بالسائحات في منطقة أهرامات الجيزة، واعتراض طريقهن، في غياب تام لأفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المنطقة الأثرية.

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مصر تعتقل مرشدين سياحيين بتهمة نشر فيديو التحرش بالسائحات

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