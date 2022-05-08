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موريتانيا تدين الهجوم الإرهابي بغرب سيناء وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

موريتانيا تدين الهجوم الإرهابي بغرب سيناء وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أدانت موريتانيا، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف محطة لرفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

العالم - موريتانيا

وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية - في بيان اليوم الأحد - تضامن موريتانيا الكامل مع حق مصر في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت الخارجية الموريتانية، عن أحر التعازي لمصر (قيادة وحكومة وشعبا)، في شهداء العملية الإرهابية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وللإشارة.. قامت يوم أمس "مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد". (حسبما اعلنه الجيش المصري في بيان له).

وأضاف البيان: "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".

وأفادت الهيئة الوطنية المصرية للإعلام أن الهجوم "الإرهابي" الذي تم إحباطه وقع في منطقة شرق قناة السويس.

ويعد هذا الهجوم على أفراد القوات المسلحة المصرية واقعة نادرة الحدوث على الأقل خلال العامين الماضيين.

ونهاية نيسان/أبريل 2020، تعرض بعض عناصر الجيش لهجوم في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء أسفر عن سقوط عشرة مجندين بين قتيل وجريح، وتبناه لاحقاً تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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