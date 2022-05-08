الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 08-05-2022

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-05-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-05-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو: عملية طعن قرب باب العامود واستشهاد المنفذ برصاص الاحتلال

شاهد: وقفة مهمة لأنصار رئيس الجمهورية في تونس

رغم التحذيرات.. ابن سلمان يشتري "الرضا السامي" بـ 2 مليار دولار

العراق.. الغانمي يعقد اجتماعاً أمنياً رفيعاً في كربلاء

بولندا: مستعدون لتطوير التعاون التجاري مع إيران بعد انتهاء محادثات فيينا

الغرفة التجارية السورية-الإيرانية: زيارة الأسد شراكة جديدة في كافة المجالات