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مصر.. العثور على جثة ممثل سوري متعفنة بشقة في الهرم

مصر.. العثور على جثة ممثل سوري متعفنة بشقة في الهرم
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

كشفت جهات التحقيق في مصر، الأحد، ملابسات واقعة العثور على جثة ممثل سينمائي سوري الجنسية داخل شقة مستأجرة في منطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم.

العالم - مصر

وباستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الممثل الكومبارس والذي يبلغ من العمر 70 عاما، تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، ولم يتم العثور على ثمة إصابات ظاهرية وفق "المصري اليوم".

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع النوافذ ولا توجد آثار بعثرة بالشقة، وعُثر على متعلقات الممثل وأدوية القلب والضغط الخاصة به.

وأفاد مالك الشقة والجيران، خلال التحقيقات، بأنهم اشتموا رائحة كريهة تنبعث من شقة السوري وعثروا على جثة الأخير في حالة تعفن.

وصرحت جهات التحقيق، بدفن جثمان المتوفى، وما تزال التحقيقات مستمرة.

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