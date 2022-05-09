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سقوط 8 جرحى إثر انفجارات عشية الانتخابات الفلبينية

سقوط 8 جرحى إثر انفجارات عشية الانتخابات الفلبينية
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة هنا إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في سلسلة انفجارات بالقنابل اليدوية وقعت في مقاطعة ماغوينداناو بجنوب الفلبين ليلة الأحد، عشية الانتخابات العامة.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت الشرطة إن أربعة انفجارات ضربت بلدة داتو أونساي فيما ضرب انفجار آخر بلدة شريف أغواك القريبة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارات وتجري الشرطة تحقيقاتها في الهجمات بالمنطقتين اللتين صُنفتا بـ"بؤر ساخنة".

وقالت السلطات المحلية إن الهجوم قد يكون متعلقا بالانتخابات، مضيفة أن بعض المصابين من المدرسين الذين كانوا ينتظرون الإفراج عن آلات فرز الأصوات وأنصار المرشحين المحليين.

وقال جون ريكس لاوديانغكو، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالإنابة، في مؤتمر صحفي إن الوضع في المنطقة تحت السيطرة وإن التصويت سيستمر كما هو مقرر.

وسيدلي أكثر من 65.7 مليون فلبيني اليوم (الاثنين) بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد و12 عضوا في مجلس الشيوخ وأكثر من 300 عضو في مجلس النواب وأكثر من 17 ألف مسؤول محلي.

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