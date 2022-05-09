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رئیس الجمهورية يوجه كلمة الى الشعب الايراني مساء الیوم

رئیس الجمهورية يوجه كلمة الى الشعب الايراني مساء الیوم
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

من المقرر ان يلقي رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي مساء اليوم الاثنين كلمة متلفزة موجهة الى الشعب الإيراني حول أهم قضايا البلاد.

العالم - ايران

وسيبث اللقاء مباشرة على الهواء عبر القناة الاولى للتلفزيون الايراني بعد اخبار الساعة التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي.

وسيتناول رئیس الجمهوریة في حديثه مع الشعب الايراني، أهم قضايا البلاد، ومطاليب الشعب ومنها کیفیة توزيع الإعانات النقدية والسلع.

يذکر أنه آية الله رئيسي اعلن قبل یومین في تصريح على هامش اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي بين رؤساء السلطات الثلاث عن اتخاذ قرارات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني سيتحدث حولها للشعب قريبا.

وقد اشار خلال الاجتماع الى 3 مبادئ تاخذها الحكومة بنظر الاعتبار في تنفيذ القرارات الاقتصادية المهمة وهي "الاجماع بين المسؤولين" و"اقناع الراي العام والنخب والشعب" و"دعم مصالح الشعب خاصة الشريحة الضعيفة"، قائلا: مثلما وعدت سابقا ساقوم باطلاع الشعب على قرارات الحكومة واوصيت زملائي في الحكومة بان يطلعوا الشعب على قرارات الحكومة وساتحدث انا ايضا للشعب في هذا الصدد.

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