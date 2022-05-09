ماذا يعني الشعار الذي انتخبه حزب الله للناخب اللبناني وللجنوب تحديداً؟

خاص بالعالم

وقال عزالدين في حديث لقناة العالم خلال برنامج "خيار لبنان" ان الشعار الانتخابي لحملة الانتخابات الذي اختاره من بين مجموعة ضخمة جداً من الشعارات الاخرى، والتي قاربت 100 شعار، هو "باقون نحمي ونبني" وأعتبر ان هذا الشعار قد اختير لفلسفة يتضمنها.

واوضح عزالدين: ان شعار حزب الله "باقون نحمي ونبني" يعني ان بناء مؤسسات الدولة لم تكتمل وان الحماية لم تكتمل، مشيراً الى ان السيد نصرالله فضل توجيه خطابه للجنوب اللبناني، لاعتبار ان الجنوب والمقاومة على تماس مباشر مع العدو الصهيوني الذي يهدد لبنان في نفس وجوده على هذه الحدود وهو يشكل تهديدا ليس فقط للبنان ولدول الجوار، بل للمنطقة كلها، وبالتالي نعتقد ان هذا العدو يشكل عدم الاستقرار للامن والسلام الاقليميين.

واضاف عزالدين، ان الامر الثاني هو ان اعداء لبنان وخصومه في الداخل والخارج، هم فرضوا هذا الشعار الذي تناوله سماحة السيد نصرالله عندما تحدث عن حرب تموز السياسية، هذا يعني ان حزب الله يتعاطى مع اي انتخابات في سياق الاطار الموضوعي والطبيعي باعتبار انها تشكل حالة تنافس قائمة بين المتنافسين في لبنان، لكن هذه المرة عندما وجد حزب الله الاطراف الاخرى، اما عداء او خصومة مع المقاومة، لم تتطرق في كل طروحاتها الانتخابية لأي شي، ولم تطرح شعاراً ولا برنامجاً ولا خطة لبناء الدولة، وكل ما طرحته مواجهة سلاح المقاومة وحزب الله، وتحرير لبنان من حزب الله "الاداة الايرانية" كما يزعمون، واعتبرها شعارات سياسية بامتياز.

وتابع عزالدين يقول: ان هذا الشعار السياسي تدور حوله هدفاً اساسياً لحرب وعدوان تموز العالمي الذي شارك فيه الامريكي والغرب والعرب وبعض اللبنانيين، وفشلوا في ذلك.

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