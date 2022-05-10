أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

اطلاعات

- القائد .. ينبغي للجميع التعاون لضمان نجاح برامج الحكومة الإقتصادية

جوان ..

حماس تحذر الصهاينة.. صواريخنا على أهبة الإستعداد للرد على أي إستهداف لقادة المقاومة

سياست روز ..

الأمم المتحدة تعترف.. الحرب السعودية دمرت اليمن وأوجدت أكبر ماسآة إنسانية

آرمان ملي ..

زلزال سياسي ببريطانيا بفوز حزب شين فين الإنفصالي بإنتخابات المجالس المحلية بإيرلندا الشمالية

جمهوري اسلامي ..

أجواء قلق في الكيان الصهيوني من زيارة الرئيس السوري لطهران مؤخرا

خراسان ..

بوتين يصف الحرب على أوكرانيا بالإجراء الإستباقي الرادع لصيانة أرض الآباء والأجداد

ابرار ..

موسكو تحذر من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة إنضمام فنلندا للناتو

وطن امروز ..

السيد حسن نصر الله .. المقاومة اللبنانية ستدق آخر مسمار بنعش "حلم إسرائيل الكبرى "

قدس ..

الكيان الصهيوني يجري مناورات عسكرية ضخمة والمقاومة في حالة إستعداد قصوى

آفتاب يزد..

جوزيب بوريل يدعو لمصادرة الأموال الروسية المجمدة بأوروبا لصالح إعادة إعمار أوكرانيا

رسالت ..

الأمن العراقي يحبط مخطط هرب جماعي لإرهابيين دواعش من سجن الكفل بمحافظة بابل

عصر ايرانيان ..

حماس تنذر الكيان الصهيوني ..أي إستهداف لقادة المقاومة سيواجه ردا صاروخيا شاملا

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن بدء اليكان الصهيوني مناورات عسكرية ضخمة في مقالها الذي يحمل تساؤل يقول ( مناورات خوف أم قوة ؟).. القوات الصهيونية بدأت امس مناورات ضخمة وسط تكهنات من ان تتحول الى شن حرب جديدة على غزة. ان هذه المناورات تتزامن مع تصعيد الكيان لممارساته الوحشية بالقدس والمسجد الاقصى ومع تلويحه بالقيام باغتيالات تستهدف قادة المقاومة. (هذه المناورات تعكس عمق هلع وخوف الكيان الصهيوني من تصاعد المقاومة وأكثر مما تعكس قوته في الواقع ) فتل ابيب تتخبط تماما مقابل اتساع دائرة العمليات الفلسطينية البطولية في عمق اراض 1948 وفي قلب تل ابيب ايضا , كما تواجه مقاومة صلبة تماما من قبل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس والمسجد الاقصى وهناك ايضا المظلة الصاروخية للمقاومة بغزة .ان الكيان الصهيوني يحاول عبر القيام بهذه المناورات الايحاء بانه ما زال يمسك بزمام المبادرة عسكريا وميدانيا وامنيا الا ان الواقع هو شيئ اخر تماما فمناوراته تجسد عمق هلعه وتأتي كمحاولة متشبثة لطمأنة الداخل الذي يشهد تسارع الهجرة المعاكسة ومؤشرات تضاؤل الامل بمستقبل الكيان .

اطلاعات ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة اطلاعات في مقالها ( إعادة قراءة للحرب بأوكرانيا ) وبعد استعراض طويل لتطورات وتداعيات هذه الحرب ومواقف الاطراف المعنية .. الحرب في اوكرانيا دخلت شهرها الثالث لتثبت خطأ الحسابات والتكهنات التى تصورت امكانية حسمها بأسبوع . وبالطبع ساهمت عدة عوامل في اطالة امد هذه الحرب وعلى رأسها تدفق السلاح الغربي على الجيش الاوكراني وكذلك صلابة مقاومة الاوكرانيين. (إن الحصيلة اليوم هي إتساع المخاوف الأوروبية على مستقبل القارة ودخول الغرب بحرب بالنيابة وتفاقم المآسي والدمار بأوكرانيا) وليس هذا فحسب بل بات من الصعب التكهن بأية نهاية قريبة لهذه الحرب ولا فيما اذا كانت ستبقى في حدودها الحالية ام انها ستأخذ مسارا اكثر خطورة لطرفي النزاع ولاوروبا والعالم . ان هذه الحرب ستترك بصمات سلبية عميقة على مستقبل واجواء العلاقات الوثيقة تقليديا بين الشعبين الروسي والاوكراني وبغض النظر عن النهاية التي ستؤول اليها .

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في تقريرها ( حماس توجه أخطر إنذار للكيان الصهيوني ).. حركة حماس عبر وسطاء بالرد صاروخيا بشكل شامل على اي تحرك يستهدف اغتيال قادة المقاومة ( حماس قالت بإنذارها إن صواريخ المقاومة ستنهال كالمطر على تل أبيب ومدن الكيان والمواقع الحساسة بفلسطين المحتلة ) وجاءت تحذيرات حماس بعد تهديد الكيان الصهيوني بالقيام باغتيالات تستهدف قادة المقاومة وخاصة رئيس حركة حماس بغزة الذي تقول تل ابيب بأن خطابه الاخير شجع زيادة العمليات الفلسطينية باراضي عام 1948 وفي الضفة الغربية ايضا .

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في مقالها ( زلزال سياسي في إيرلندا الشمالية ) .. فاز حزب "شين فين" الجمهوري الداعي للانفصال عن بريطانيا في انتخابات المجالس بايرلندا الشمالية الامر الذي زاد من احتمالات تحركه لاحياء شعاره الداعي لتوحيد شطري ايرلندا والخروج من تحت مظلة التاج البريطاني . ( إن أمام شين فين طريقا طويلا بمسار تحقيق هدفه و أول خطوة هي الدخول في إئتلاف مع حزب التحالف ) فشين فين فاز باغلبية نسبية لاتكفي لتمرير مشروع استفتاء حول مستقبل ايرلندا الشمالية الامر الذ يطرح امامه ضرورة اقناع حزب التحالف الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات وذلك مقابل الحزب الديمقراطي الوحدوي المؤيد للبقاء بعضوية بريطانيا والذي احتل المرتبة الثانية بفارق مقعدين فقط عن شين فين . وفي كل الاحوال فأن مجرد فوز حزب شين فين الذراع السياسي السابق للجيش الجمهوري الايرلندي خلال حقبة معارك الاستقلال بايرلندا في الانتخابات النيابية , تطور يعيد موضوع مطالبات استقلال ايرلندا الشمالية على السطح ثانية في صدمة سياسية قوية لبريطانيا .

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يقول ( باكستان لن تستضيف لاجئين من أفغانستان ) جاء فيه .. اعلنت الحكومة الباكستانية الجديدة بأنها لن تتعامل مع المواطنين الافغان الذين لجأوا لباكستان بعد سقوط كابول بيد طالبان , كلاجئين. ( إسلام آباد ترى أن غالبية الأفغان الذين هربوا من أفغانستان إلى باكستان منذ سيطرة طالبان من فئآت غنية أو ميسورة) وبعبارة اخرى من طبقات ليست فقيرة وهذا يعني بأنها لا تحتاج لمساعدات انسانية او لاية تسهيلات تقدم في العادة للاجئين. المسؤولون الباكستانيون عززوا موقفهم بالاشارة الى اغلبية هؤلاء الافغاان قدموا لباكستان للحصول على تأشيرات دخول من سفارات بلدان اجنبية باسلام آباد , كما ان باكستان لم تعد تتحمل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن وجود عدد هائل من اللاجئين الافغان منذ سنوات طويلة .