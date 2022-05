في سيناء وفي كل ارض.. الارهاب لا دين له

العالم - نبض السوشيال

الهجوم الذي وقع في سيناء السبت الماضي (وهو الأكبر من نوعه منذ عدة سنوات) استهدف محطة لرفع المياه بشرق قناة السويس بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى استشهاد 11عسكريا بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين".

وفيما غرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء السبت، متعهدا بأن "تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب"، قال قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان: ان ى"مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة"..

ومساء الاحد، اي بعد يوم من الهجوم الارهابي الدموي، أعلنت جماعة "داعش" الارهابية، مسؤوليتها عن الهجوم على القوات المصرية، وقالت وكالة "رويترز" إن التنظيم أعلن عبر قناته على تلغرام "مسؤوليته عن هجوم مميت أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء المصرية"، دون مزيد من التفاصيل.

سبق اعلان الارهابيين، توجيه الرئيس المصري، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجّه "بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله".

وقد أعلنت العديد من الدول العربية إدانتها للهجوم، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر لدحر الإرهاب، وتضامنها مع الجيش المصري.

الرئاسة الفلسطينية اصدرت، بيانًا، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للحادث الإرهابي، وأيضا، أدانت كل من ايران وتونس والأردن والعراق وصنعاء وقطر والكويت في بيانات محتلفة عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابيى الذى استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، والذى أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية .

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها في التصدي إلى التطرف والإرهاب.

وفي السياق نفسه، أعربت وزارة الخارجية السعودية استنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

كما أدان لبنان وكذا الإمارات، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.

نتابع الان متابعة اهم التغريدات المصرية التي وصلت سطح "تويتر" حوب الارهاب الذي استهدف الجنود المصرصصن في سيناء اذ قال حساب (مجلة مصر اليوم - Egypt Today Magazine):

ان المتحدث العسكري المصري قال في بيان إن ضابطا بالجيش و 10 جنود استشهدوا في محاولة لإحباط هجوم إرهابي استهدف محطة رفع مياه شرق قناة السويس.

A military officer and 10 soldiers were killed as the Egyptian army managed to foil a terrorist attack against a water lift station east of the Suez Canal,

Egyptian Military Spokesman said in a statement

أما حساب المواطن المصري (د. محمد ك. م. - Dr. Mohamed K. M. Elowny) فقد غرد متهما نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانه وراء جريمة قتل الجنود المصريين قائلا:

# سيناء على الأرجح أن نظام السيسي الاستبدادي هو الذي قتل اليوم الضباط والجنود المصريين في الجزء الشرقي من منطقة قناة السويس. أراد السيسي أن يقول لـ "الغرب" إن "الإرهاب" مازال حياً في مصر "ولذلك يجب أن يبقى في السلطة !!

@ElownyMohamed

#سيناء It is most likely that it is the Sisi's autocratic regime that has killed today the Egyptian officers and soldiers in the Eastern part of the Suez Canal Zone. Sisi wanted to tell the "West" that "terrorism" is still alive in Egypt" and therefore he should remain in power!!

قال حساب الناشط المصري (رضا محمود - Read Mahmoud):

#الارهاب_لا_دين_له

رحم الله الشهداء الأبرار .. إن لله وإن اليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان حفظ الله مصر وشعبها من كل غادر وماكر أراد بهم السوء والهلاك مهما كنتم وكانت خططكم لن تنالو من مصر وشعبها ..

#اللهم_احفظ_مصر_وشعبها

غرد حساب (د. احمد ابو زيد - Dr. Ahmed AbuZeid) قائلا:

لن أنتخب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة رغم أني أنتخبته من قبل ، ليس لأنه فشل أو فرط أو قمع أو تسبب في القضاء على الطبقة المتوسطة لا لا لا اطلاقاً بل لأنه لم يستطع توحيد الشعب المصري حول كلمة سواء ، وخلق جو من الانقسامات المتضاربة في الشارع

#اللهم_احفظ_مصر_وشعبها

وفي تغريدة ثانية له، قال حساب (د. احمد ابو زيد - Dr. Ahmed AbuZeid):

نعم كل الشعب لديه ارادة وطنية حقيقية للخروج بمصر من عنق الزجاجة ولكن هل حقاً خرجت مصر وعبرت من عنق الزجاجة؟ أنا شخصياً كنت اتمنى وارجوا واتوسل ذلك ولكن حقيقه ما نعيشه انها مسكنات مؤقته على حساب الجسد الذي ينهشه المرض الجسد= مصر المرض= الديون

#اللهم_احفظ_مصر_وشعبها

قال الناشط المصري (زيد محمد - Ziad Mohamed):

ان الخطر الحقيقى الذى تواجهه "مصر" حاليا مش فيروس كورونا...؛ انما الخطر الحقيقى هو فيرس انحدار القيم والاخلاق التي باتت تقتل في شبابنا... واصبح مجتمعنا يتدنى يوم تلو الاخر.

#اللهم_احفظ_مصر_وشعبها

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة المواطن المصري الذي انتخب اسم (مهرجانات( اسما مستعارا له حيث قال:

#عاجل #حسبنا_الله_ونعم_الوكيل أستشهاد البطل ملازم أول / عبدالحميد أمام صبح من قوة الدفعة 48 معهد فني 113 حربية أثر أنفجار عبوة ناسفة في #بئر_العبد نتج عنه #إستشهاد ضابط و صف ضابط و 8 جنود ...

#إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون

#اللهم_ارفع_عنا_البلاء

#اللهم_احفظ_مصر_وشعبها