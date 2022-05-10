فيديو: السعوديون في عهد بن سلمان ..فقر وتشرد؟!

العالم- السعودية

وقال المغردون إن الشاب يدعى فهد وهو من الباحة بالمملكة العربية السعودية، ولا يتذكر شيئا آخر سوى ذلك.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو في حالة يرثى لها بعد أن فقد أمواله وإثباتاته الشخصية.

وأكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن فهد يعيش في شوارع مدينة المحمدية سوق الملابس المستعملة بجانب سوق الحمرا في المغرب منذ أشهر.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو وتم تداوله بشكل كبير وواسع محاولة منهم لمساعدة الشاب والوصول إلى أهله.

وتثقل أزمات عدة كاهل المواطنين السعوديين الذين عاشوا لعقود طويلة حياة ترف ورخاء في مملكتهم النفطية إبان عهد ملوك آل سعود السابقين.

لكن منذ قدوم الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده محمد (2015-2020) تغيرت أحوال السعوديين الذين عاشوا لعقود طويلة على خيرات بلادهم حتى وصل بهم الحال إلى درجة الفقر والتسول وغيرهما.

وأضحى السعوديون خلال السنوات الماضية منشغلون بأزمات عدة كحال أي دولة فقيرة، فالفقر وغلاء الأسعار والضرائب الحكومية وارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين، وتهجير المواطنين من منازلهم وهدمها لصالح المشاريع الحكومية، وملاحقة المواطنين واعتقالهم، سمت حكم بن سلمان وابنه “الداشر”.

واللافت في الأمر أن هذه الأزمات الظاهرة للعيان رغم صمت سعودي مطبق على البيانات الرسمية، وحملات القمع والتهجير داخل المملكة.

الفقر

وينتشر الفقر بين مختلف الشرائح السعودية وتحديدا داخل الأسر التي تفقد معليها الذى أقعده المرض، وبيوت الأرامل والمطلقات وهنَّ دون عمل، بسبب القيود الصارمة لحقهنَّ بالعمل، وكذلك نظرا إلى قلة الوظائف المتاحة للنساء.