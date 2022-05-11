مسؤول ايراني: إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار

العالم - ايران

وأوضح " مسعود مير كاظمي" في مقابلة مع التلفزيون مساء الثلاثاء، أن كافة ايرادات الدولة سيتم بيعها بحسب تسعيرة الصرف في منظمومة "نيما " الالكترونية ( مخصصة لعرض المصدرين العملة الاجنبية وبيعها على المستوردين).

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت التسعيرة الرسمية للدولار المحددة بـ 42 الف ريال تخصص لتغطية استيراد السلع الاساسية، عوضا عن ذلك أعلن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي عن تقنين مبالغ شهرية مباشرة للمواطنين في خطة لترشيد الدعم وزيادة الشفافية.

وأستدرك ميركاظمي أن المرحلة الاولى من خطة اصلاح الدعم، لاتشمل الخبز والادوية، مشيران أن حجم دعم السلع الاساسية يتخطى 20 مليار دولار سنويا.