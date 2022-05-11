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فيديوغرافيك.. "إسرائيل" تستهدف الصحفيين لقتلهم أو إسكاتهم

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

استشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، وأصيب صحفي آخر برصاص الاحتلال الصهيوني- صباح اليوم الأربعاء- خلال تغطيتهما اقتحام مخيم جنين.

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