ما هي أهداف زيارة السفير الروسي لكردستان العراق؟

العالم-العراق

وقالت وسائل اعلام كردية ان السفير الروسي ناقش مع مسؤولي الاقليم المشاكل التي تعتري العملية السياسية في العراق والجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وسبل تجاوز التحديات الراهنة، بالاضافة الى الاوضاع في سوريا وقضية الاكراد السوريين والعلاقات بين اقليم كردستان وروسيا والتنسيق الجاري بين الجانبين.

كما أكد مسرور بارزاني اثناء لقائه مع السفير الروسي على اهمية انتهاء الحرب في اوكرانيا وحل الخلافات عبر المفاوضات.

في هذه الاثناء كشفت مصادر صحفية كردية ان السفير الروسي طلب خلال هذه الزيارة من أربيل وقف مشروع بناء خطوط انابيب نقل الغاز الطبيعي الى تركيا وعدم الاصطفاف الى جانب الاتحاد الاوروبي في قضية امدادات الغاز.

وكانت تركيا قد اجرت محادثات موسعة مع مسؤولي اقليم كردستان العراقي الغني بمصادر الغاز الطبيعي لمد خطوط نقل الغاز الى الحدود التركية، واعلنت ان البنى التحتية لنقل هذا الغاز من حدود اقليم كردستان الى اوروبا هي متوفرة الان لديها.