الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الكويت: اغتيال شيرين أبو عاقلة تعدٍ سافر على حرية التعبير

الكويت: اغتيال شيرين أبو عاقلة تعدٍ سافر على حرية التعبير
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية الفلسطينية شرين أبو عاقلة بالقرب من مخيم جنين وإصابة إعلامي آخر.

العالم- الكويت

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن “هذه الجريمة النكراء التي تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كاملة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتعديا سافرا على حرية التعبير والإعلام ودليلا جديدا دامغا على بشاعة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأضافت أن هذا “الأمر يستوجب من المجتمع الدولي فتح تحقيق لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وملاحقتهم أمام جهات العدالة الدولية كما يتطلب أيضا من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة للجم الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير الحماية له ولحقوقه وممتلكاته”.

روابط ذات صلة

أمير سعودي يعلق على جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"هيومن رايتس" تدعو لتحقيق دولي بجرائم الاحتلال بعد اغتيال ابو عاقلة

الدين العام البحريني يرتفع برغم ارتفاع اسعار النفط والالومنيوم!

بالفيديو.. المشهد في الداخل الفلسطيني بعد اغتيال الصحفية أبو عاقلة

سوريا تدين اعتداءات قوات الاحتلال الوحشية في فلسطين المحتلة

الكويت: اغتيال شيرين أبو عاقلة تعدٍ سافر على حرية التعبير

تقرير صهيوني: شعبية حماس ارتفعت كثيرًا وسيطرت على القدس