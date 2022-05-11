صحافيون إيرانيون يدينون جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبوعاقلة

العالم - إيران

وجاء في بيان هؤلاء الصحافيين، "ندين بشدة جريمة الكيان الصهيوني التي أدت إلى استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة عندما كانت تقوم بواجبها الإنساني دفاعا عن تطلعات القدس الشريف".

وطالب البيان، منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، باتخاذ موقف صارم ضد الجرائم النكراء من جانب الكيان الصهيوني والتي تستهدف المراسلين ولاسيما الشهيدة شيرين أبوعاقلة.

وأكد الصحافيون الإيرانيون على ضرورة التصدي بحزم، وإدانة سلوكيات الكيان الصهيوني الإجرامية المتمثلة بقتل الصحافيين.

يذكر أن بيان الإدانة هذا، بجريمة اغتيال مراسلة الجزيرة في فلسطين المحتلة الشهيدة شيرين أبوعاقلة، صدر اليوم على لسان نحو 60 صحافيا وإعلاميا إيرانيا بمختلف الفئات المرئية والمسموعة والمقروءة.