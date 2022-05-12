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مراسل العالم يكشف ماذا فعل الصحفيون عقب اغتيال شيرين ابوعاقلة؟

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

شيّعَ الفلسطينيون في الضفة الغربية جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة والتي اغتيلت برصاصِ قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين، فيما بدأت الاستعدادات لتشييع جثمان الصحافية أبوعاقلة في الضفة الغربية.

خاص بالعالم

وافاد مراسل العالم، ان جثمان الصحفية الشهيدة شيرين ابوعاقلة قد سجى في مستشفى الاستشاري رام الله، استعداداً لنقل جثمانها من مقر المستشفى الى مقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله.

وقال مراسلنا: ان هناك عددا كبيرا من المسؤولين والصحفيين واقرباء الشهيدة وصلوا الى المستشفى للمشاركة في تشييع الجثمان.

وصرح نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابوبكر لمراسلنا: ان الرصاصة التي اصابت رأس شيرين ابوعاقلة رسالة بالدم بعثها كيان الاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني وللصحفيين الفلسطينيين، ونحن نقول ان رسائلكم بالدم منذ زمن طويل وصلت، لكن عليكم ان تعرفوا وان تصل رسالتنا اليكم، انه قد اقترب يوم الحساب على جرائمكم وستحاسبون عليها، مؤكداً ان الاحتلال حاول الهروب من استحقاقات هذه الجريمة الكبيرة بحق الشهيدة ابوعاقلة، لكن الحق اقوى من كل تضليل، وان تواجد الصحفيين في الميدان واصرارهم على كشف الحقائق استطاعوا ان يجبروا الاحتلال الاعتراف بانه هو من قتل شيرين ابوعاقلة.

وكانت السلطة الفلسطينية والفصائل قد اعتبرت اغتيال ابو عاقلة جريمة اسرائيلية ترمي الى إسكات الصوت الفلسطيني، فيما دعت منظمة العفو الدولية 'امنستي' الى محاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه المستمرة بحق الانسانية، ومن بينها قتل الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة، وتفكيك نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وقالت المنظمة إن مقتل أبو عاقلة تذكير دام بالنظام القاتل الذي يحاصر الفلسطينيين، ودعت جميع دول العالم الى اتخاذ اجراءات فورية لوضع حد للجرائم الاسرائيلية.

كما دعت المنظمة محكمة الجنايات الدولية الى الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، مشددة على ضرورة وضع حد لعمليات القتل غير المشروع، والجرائم الأخرى التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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