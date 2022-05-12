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امير قطر في طهران والرئيس رئيسي يستقبله في قصر سعداباد

امير قطر في طهران والرئيس رئيسي يستقبله في قصر سعداباد
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

وصل امير دولة قطر الامير تميم بن حمد ال ثاني الى طهران ظهر اليوم الخميس على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

العالم - ايران

وكان في استقبال أمير قطر، النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر بمطار " مهر آباد" الدولي في طهران، وسيلتقي خلال زيارته الرسمية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وبعض مسؤولي البلاد.

وفي وقت لاحق اقيمت مراسم استقبال رسمية لامير قطر من قبل الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في قصر سعد اباد .

وكان الرئيس الايراني قد زار الدوحة مارس/آذار الماضي، على رأس وفد رفيع حيث تخللت زيارته توقيع 14 وثيقة تعاون بمجال الطيران والتجارة والملاحة البحرية والاعلام والسياسة الخارجية والطاقة والمقاييس والثقافة والتعليم.

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امير قطر في طهران والرئيس رئيسي يستقبله في قصر سعداباد

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