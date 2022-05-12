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اغتيال ابو عاقلة محاولة لتدفيع الصحفيين ثمن تغطية جرائم العدو

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

اوضح الكاتب والمحلل السياسي احمد ابو زهري ان سلطة الاحتلال ارادت بجريمة اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة تحقيق العديد من الاهداف.

العالم – خاص بالعالم

واكد احمد ابو زهري بان الاحتلال حاول حجب الحقيقة وتدفق القوى وحاول طمس الاعلام لكي يفسح المجال لروايته الكاذبة.

واضاف المحلل السياسي انه محاولة لتحطيم الصحفيين ونشر الخوف في اوساطهم ومنعهم من امكانية مواصلة هذه المهنة وايضا اجبارهم على الابتعاد عن المناطق التي يعمل بها جيش الاحتلال ليرتكب العديد من الجرائم.

وشدد احمد ابو زهري انه يحاول من هذه الجريمة تدفيع الصحفيين الثمن من جراء تغطية جرائم العدو واغلاق الحساب مع بعضهم بعد ان نجحوا في كشف اعتداءات جنود الاحتلال.

وتابع المحلل السياسي يريد التحرك بحرية بعيدا عن ملاحقة عدسات الصحفيين التي اصبحت تشكل مصدر ازعاج له في ظل استعداده لتنفيذ عمليات عدوانية على مخيم جنين وبعض المناطق الاخرى.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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