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حماس تثمّن تجريم البرلمان العراقي التطبيع مع الاحتلال

حماس تثمّن تجريم البرلمان العراقي التطبيع مع الاحتلال
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

اثنت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على قرار البرلمان العراقي في إصدار قانون يُجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيةً كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى الاحتذاء به، وإقرار قوانين مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع.

العالم-العراق

وثمّنت الحركة في بيان إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال في قراءته الأولى، معتبرةً أنّ هذا الأمر "يعبّر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية".

ورحّب البيان بكلّ "المواقف الرّافضة لتطبيع العلاقات مع عدوّ الأمة المشترك، الذي يهدّد أمنها واستقرارها ومقدّراتها".

وانهى مجلس النواب العراقي أمس الأربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الاحتلال.

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