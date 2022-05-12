فوائد مدهشة للزبيب المنقوع بالماء

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الزبيب المنقوع مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف، والتي يمكن أن تفيد صحتنا بطرق مختلفة، إذا لم تكن قد أضفت الزبيب إلى نظامك الغذائي بالفعل، فإن شرب ماء الزبيب كل يوم يمكن أن يحسن صحتك، وهل تعلم ما الفائدة الرئيسية من ماء الزبيب؟ يعتبر ماء الزبيب مقويًا للدماغ، وهذا يعني أنه مفيد لصحتك العقلية، وفقا لما نشره موقع “healthshots”.

ماء الزبيب يساعد في تقوية المناعة، ويحسن فقدان الوزن الطبيعي، ويمنع ترقق الشعر، ويعالج الأرق، ويقلل من مشاكل المعدة، كما أنه يفيد صحتك العقلية بشكل غير مباشر، حيث يساعد تحسين الرفاهية الجسدية في الحفاظ على مستويات المواد الكيميائية التي تنظم الحالة المزاجية في الدماغ.

يتم إطلاق النواقل العصبية في القناة الهضمية، مثل السيروتونين والدوبامين والتي تنقل الإشارات إلى الدماغ يؤثر على مزاجك، من خلال الحفاظ على صحة أمعائك بأطعمة مثل ماء الزبيب، يمكنك تحسين حالتك المزاجية وصحتك العقلية أيضًا.

الفوائد الصحية الأخرى لمياه الزبيب:

1. يمنع الحموضة ومشاكل المعدة:

إذا كنت تعاني من مشاكل الحموضة، فإن شرب ماء الزبيب يعد وسيلة رائعة لتنظيم الأحماض في معدتك، له خصائص مضادة للالتهابات تعمل على تحسين وظائف الأمعاء وتنظيم البكتيريا في الأمعاء لذا، فإن ماء الزبيب مفيد لصحة أمعائك.

2. إزالة السموم من الجسم:

يساعد شرب ماء الزبيب على تنظيف الدم عن طريق طرد السموم، إن شرب هذا الماء لمدة أسبوع على الأقل لن يقلل من الإصابة بأمراض القلب فحسب ، بل سينظف الكبد أيضًا ويزيد من قدرته على العمل.



3. يحسن المناعة:

نظرًا لأن ماء الزبيب يحتوي على مضادات الأكسدة، فهو يساعد في تقوية جهاز المناعة ويمنع العديد من الأمراض، كما أنه يساعد في تحسين صحة الأمعاء، كما أنه يحسن المناعة.



4. يعزز فقدان الوزن الطبيعي:

يساعد ماء الزبيب على منع السعرات الحرارية الزائدة وتعزيز الأكل المتوازن، يحتوي على سكريات طبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز التي توفر طاقة كافية، يمكن للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن اختيار شرب ماء الزبيب في الصباح.



5. يقلل من تساقط الشعر و ترققه:

تساقط الشعر هو صراع لكثير من الناس، يساعد ماء الزبيب على تحسين الدورة الدموية ، وزيادة تحفيز بصيلات الشعر التي تمنع تساقط الشعر.



6. يساعد على تحسين الأرق:

يعاني الكثير من الناس من الأرق هذه الأيام، للمساعدة في التغلب على اضطرابات النوم، يمكن للأشخاص شرب ماء الزبيب لاحتوائه على مادة الميلاتونين التي تساعد على النوم بسرعة.