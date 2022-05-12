أمير دولة قطر يزور إيران للمرة الثانية منذ توليه الحكم

العالم - خاص بالعالم

ابراهيم رئيسي الرئيس الايراني:"دون شك أن زيارة امير قطر الى طهران تكون نقطة تحول الرقي بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي، ونأكد على ان دول المنطقة بإمكانها حل قضاياها بنفسها ولاسبب لحضور الأجانب في المنطقة حيث يؤدي إلى تعقيد الأمور".



وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيرانية:"في مجال تجارة القطاع الخاص توصلنا إلى اتفاق جيد ونأمل برفع مستوى التبادل التجاري، وخلال اللقاءات تم ادانة استشهاد المراسلة شيرين ابو عاقلة وقدمنا مذكرة تعزية للمسؤولين القطريين".



قضايا متعددة كانت على جدول أعمال لقاء الرئيس رئيسي و الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد يكون تطوير العلاقات الثنائية احد اهم الملفات.



حيث توجت الزيارة بتوقيع البيان المشترك بين البلدين، ولم تغب الملفات الدولية والاقليمية عن محادثات الجانبين، فقطر تسعى للاستماع لوجهات نظر إيران بشأن مفاوضات فيينا ولما لربما لعب دور للدفع بالمحادثات المرتبطة لاعادة إحياء الاتفاق النووي.



تعمل إيران على الدفع بحوار اقليمي لقطع الطريق على القوى الأجنبية في المنطقة، وقد تكون زيارة أمير قطر محطة مهمة في تعزيز هذا الحوار.

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